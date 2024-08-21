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МИД КНР назвал США крупнейшим источником ядерной угрозы

МИД КНР назвал США крупнейшим источником ядерной угрозы Министерство иностранных дел Китая назвало США крупнейшим в мире источником ядерной угрозы и стратегических рисков.
Другие страны
21 августа 2024 г. 12:23
МИД КНР назвал США крупнейшим источником ядерной угрозы

Министерство иностранных дел Китая назвало США крупнейшим в мире источником ядерной угрозы и стратегических рисков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Соединенные Штаты, обладающие самым крупным передовым ядерным арсеналом, упорно следуют политике ядерного сдерживания, основанной на применении ядерного оружия первыми, продолжая вкладывать значительные средства в модернизацию своей ядерной триады и открыто адаптируя стратегии ядерного сдерживания к другим странам. США являются крупнейшим в мире создателем стратегических рисков и ядерной угрозы", - заявила она, комментируя информацию о том, что президент США Джо Байден одобрил в марте секретный стратегический ядерный план, в котором впервые говорится о сдерживании Китая на фоне роста его ядерных арсеналов.

Мао Нин также призвала США "продолжить сокращение ядерного арсенала, прекратить расширять меры по ядерному сдерживанию и ядерные союзы".

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