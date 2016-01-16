МИД КНР: итоги выборов на острове Тайвань не нарушат принципа одного Китая

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Итоги голосования на выборах главы администрации острова Тайвань и нового состава Законодательный юаня (парламента) не нарушат принципа одного Китая. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Хун Лэй, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Тайваньский вопрос является внутриполитическим делом КНР. В мире есть только один Китай. Материковый Китай и Тайвань принадлежат единому Китаю. Суверенитет КНР и его территориальная целостность неприкосновенны", - говорится в опубликованном на сайте МИД КНР документе. "Итоги выборов на острове Тайвань не изменят принятого мировым сообществом принципа. Вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на острове Тайвань, правительство КНР будет придерживаться принципа единого Китая и выступать против "независимости Тайваня", - отмечается в сообщении. "Мы надеемся и верим, что мировое сообщество будет придерживаться принципа одного Китая", - отметил дипломат.