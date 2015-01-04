МИД КНДР: санкции США в отношении Пхеньяна являются контрпродуктивными

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Введенные против КНДР американские санкции являются "контрпродуктивными и не приводят к ослаблению страны". Об этом заявил 4 января представитель северокорейского министерства иностранных дел, комментируя подписанный президентом США Бараком Обамой указ, который позволяет министерству финансов страны вводить новые санкции против представителей руководства и ряда организаций республики, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

В заявлении отмечается, что Обама объявил об этой акции "под предлогом причастности КНДР к хакерской атаке на голливудскую компанию Sony Pictures Entertainment. В республике считают, что эта киностудия создала "отвратительный фильм, проповедующий терроризм в суверенном государстве". При этом, как подчеркнул представитель МИД, Пхеньян "не имеет никакого отношения к этой кибератаке". Он также напомнил, что Вашингтон отклонил предложение о проведении совместного расследования обстоятельств хакерской атаки на электронные ресурсы Sony Pictures Entertainment.

Сразу после наступления Нового года Вашингтон "вновь подтвердил намерение проводить враждебную политику, чтобы любыми средствами запятнать репутацию народной республики на международной арене", отметили в МИД. Однако такая политика "только укрепляет волю и решимость КНДР отстаивать суверенитет и достоинство нации", подчеркивается в заявлении.

В пояснительном письме, направленном в адрес руководства Конгресса США, Обама уточнил, что Минфин США теперь имеет право вводить санкции против представителей властей КНДР, организаций, управляемых или контролируемых правительством республики или Трудовой партией Кореи, и в отношении лиц, предоставляющих финансовую или технологическую поддержку руководству республики.