МИД Китая: Примем меры в ответ на санкции США против компаний из-за Синьцзяна

Власти КНР примут ответные меры в связи с очередными санкциями США против китайских компаний из-за существующей проблемы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Власти КНР примут ответные меры в связи с очередными санкциями США против китайских компаний из-за существующей проблемы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Американская сторона в очередной раз сфабриковала и распространила ложную информацию, используя так называемый вопрос прав человека в Синьцзяне как предлог для введения незаконных санкций против китайских предприятий и отдельных лиц, - сообщила она на брифинге. - Китай примет решительные ответные меры для защиты законных прав и интересов своих граждан и предприятий".

Официальный представитель добавила, что США "должны прекратить клеветать на Китай", отменить односторонние санкции, перестать продвигать законопроекты, касающиеся "предотвращения принудительного труда уйгуров". Она подчеркнула, что тем самым Вашингтон серьезно ущемляет интересы КНР, вмешивается в ее внутренние дела и нарушает дипломатические нормы.

"Китай категорически это осуждает, мы выступаем решительно против", - подчеркнула Мао Нин. По ее словам, Соединенные Штаты не имеют компетенции "указывать пальцем на ситуацию с правами человека в Синьцзяне". "А так называемый геноцид и принудительный труд в СУАР - это эпохальная ложь, придуманная для обуздания и подавления Китая. Она уже давно развенчана подлинными фактами", - отметила китайский дипломат.

Мао Нин уточнила, что США стремятся подобным образом сдерживать развитие КНР и "в полной мере проявили свои злобные намерения". Она посоветовала американским властям заняться решением внутренних проблем их страны - расовой дискриминации, насилия и наркоторговли.