МИД Китая подтвердил проведение саммита с ЕС 7 декабря

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с руководством Евросоюза в Пекине 7 декабря.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с руководством Евросоюза в Пекине 7 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД республики Хуа Чуньин.

"В соответствии с договоренностями между Китаем и Евросоюзом 7 декабря в Пекине состоится 24-й саммит КНР-ЕС, - говорится в сообщении. - Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен".

Как уточнила Хуа Чуньин, во встрече также примет участие премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Ранее сообщалось, что саммит ЕС-Китай пройдет 7-8 декабря. Предыдущая очная встреча на высшем уровне в этом формате состоялась в 2019 году.