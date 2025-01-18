МИД Катара: Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января в 8:30

Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе Газа вступит в силу в 8.30 по местному времени 19 января.

Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе Газа вступит в силу в 8.30 по местному времени 19 января.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил в своем микроблоге в соцсети "Х" официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Согласно договоренности между сторонами соглашения и посредниками соглашение о прекращении огня в секторе Газа начнется в 8.30 утра в воскресенье, 19 января по времени сектора Газа", - уточнил он.

Ранее власти Катара объявили, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между сторонами конфликта - Израилем и палестинским движением ХАМАС спустя 15 месяцев военных действий, которое вступит в силу 19 января.