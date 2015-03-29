МИД Йемена настаивает на срочной наземной операции, но саудовцы не торопятся

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Арабские страны уже в ближайшие дни могут начать наземную операцию в Йемене, заявил телеканалу CNN министр иностранных дел Йемена Рияд Ясин.

Сейчас, по его словам, необходимо, чтобы армия как можно быстрее организовала проведение этой операции.

В то же время министр опасается, что боевые действия могут обернуться серьезными потерями из-за действий партизан.

Посол Саудовской Аравии в США Адель аль-Джубейр заявил, что страна пока не направляет в Йемен свои сухопутные войска. "Пока мы не приняли такое решение", - сказал он телеканалу NBC.

"Пока мы осуществляем операцию с воздуха. У нас есть планы, и мы их реализовываем", - заявил дипломат.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что между тем на границе Саудовской Аравии и Йемена наблюдается скопление техники, а также военнослужащие.

С четверга в Йемене проходит международная военная операция, в которой принимает участие ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

Коалиция продолжает наносить авиаудары по военным объектам и позициям шиитских повстанцев-хуситов, которые в январе захватили правительственные учреждения в Сане и вынудили президента уйти в отставку.