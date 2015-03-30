​МИД Йемена: Арабские государства могут начать наземную операцию в стране

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Наземная операция арабских стран во главе с Саудовской Аравией в Йемене может начаться в ближайшие дни. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил министр иностранных дел Йемена Рияд Ясин.

"Необходимо, чтобы войска начали наземную операцию в Йемене как можно быстрее, чтобы дела продвигались согласованно, и это может случиться в течение нескольких дней", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

В Йемене проходит международная военная операция, в которой принимает участие ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Коалиция продолжает наносить авиаудары по военным объектам и позициям шиитских повстанцев-хуситов, которые в январе захватили правительственные учреждения в Сане и вынудили президента с правительством уйти в отставку, начав политические реформы.