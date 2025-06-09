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МИД Израиля: Судно "Мадлин" следует к берегу, пассажиры вернутся в свои страны

МИД Израиля: Судно "Мадлин" следует к берегу, пассажиры вернутся в свои страны Направляющееся к побережью сектора Газа судно "Мадлин" с 12 пропалестинскими активистами на борту, следует к берегам Израиля, а его пассажиры, как ожидается, вернутся в родные страны.
Другие страны
9 июня 2025 г. 06:42
МИД Израиля: Судно Мадлин следует к берегу, пассажиры вернутся в свои страны

Направляющееся к побережью сектора Газа судно "Мадлин" с 12 пропалестинскими активистами на борту следует к берегам Израиля, а его пассажиры, как ожидается, вернутся в родные страны.

Как сообщает Report, с таким заявление выступил МИД Израиля.

"Селфи-яхта "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что ее пассажиры вернутся в свои родные страны", - говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Также в заявлении подчеркивается, что находившиеся на борту активисты, включая Грету Тунберг, "пытались организовать провокацию в средствах массовой информации", и их единственной целью было "привлечение внимания общественности", о чем свидетельствует небольшой объем гуманитарных грузов на борту судна. "Существуют способы доставки помощи в сектор Газа, не связанные с селфи в Instagram. Небольшое количество помощи, которое находилось на яхте, <…> будет передано в Газу по реальным гуманитарным каналам", - уточнили в МИД.

Ранее МИД Израиля заявил, что находящиеся на судне хотят "привлечь внимание" медиа, а не оказать гуманитарную помощь жителям Газы.

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Версия на азербайджанском языке İsrail XİN: “Madlin” gəmisi sahilə doğru üzür, sərnişinlər ölkələrinə qayıdırlar

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