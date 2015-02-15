МИД Израиля призвал к бескомпромиссной войне с исламистским террором

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Израиля Авигдор Либерман призвал к бескомпромиссной войне с исламистским терроризмом после событий в датской столице Копенгагене, где погибли два человека и были ранены пятеро.

"Международное сообщество больше не может ограничиваться заявлениями и демонстрациями против терроризма и должно отбросить правила политкорректности и начать действительно бескомпромиссную войну против исламского терроризма и его причин", — цитирует Либермана газета Times of Israel.

По словам министра, нападения в Копенгагене доказывают, что Израиль и евреи являются "линией фронта на войне, которую террористы ведут против Запада и всего свободного мира".

Инцидент в синагоге в столице Дании произошел накануне вечером. Были ранены два полицейских, один человек погиб. За несколько часов до нападения на синагогу в Копенгагене в субботу вечером неизвестные открыли огонь у центра культуры Круттенден, где проходил семинар по вопросам религии и свободы слова с участием посла Франции и шведского художника, карикатуриста Ларса Вилкса. Один человек погиб, трое — полицейские — получили ранения. Премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт квалифицировала ЧП как террористический акт.

В воскресенье ЧП со стрельбой произошло у железнодорожной станции Нёрребро. Мужчина открыл огонь по полицейским, которые застрелили нападавшего. По заявлению полиции, убитый, предположительно, совершил нападения на культурный центр и синагогу, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".