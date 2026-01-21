Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    МИД Израиля назвал законным изъятие комплекса зданий БАПОР в Иерусалиме

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 01:47
    МИД Израиля назвал законным изъятие комплекса зданий БАПОР в Иерусалиме

    Израиль настаивает на законности изъятия комплекса зданий в Иерусалиме, где ранее располагался офис Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении израильского МИД.

    "Комплекс не пользуется никаким иммунитетом, и его изъятие израильскими властями было осуществлено в соответствии как с израильским, так и с международным правом. Сегодняшний шаг не является новой политикой, а скорее реализацией существующего израильского законодательства в отношении БАПОР", - заявили в министерстве.

    Деятельность БАПОР в Израиле была запрещена еще год назад, сам комплекс давно пустовал, отметили в МИД. "Государство Израиль владеет комплексом зданий в Иерусалиме, на территории которого сегодня работает Управление земельных ресурсов Израиля. Еще до принятия соответствующего закона в январе 2025 года БАПОР прекратило свою деятельность на этом месте, и с тех пор там нет его персонала или какой-либо деятельности ООН", - указано в заявлении.

    Израильская сторона при этом вновь выступила с утверждением о прямой связи БАПОР с радикальными палестинскими движениями ХАМАС и "Исламский джихад". "Сотрудники БАПОР участвовали в массовом убийстве 7 октября [2023 года] и похищении израильтян. Многие сотрудники организации являются террористами ХАМАС и "Исламского джихада", а инфраструктура организации использовалась для строительства туннелей, ракетных обстрелов и терроризма. БАПОР-ХАМАС давно перестало быть гуманитарной организацией, превратившись вместо этого в рассадник терроризма", - утверждают в МИД Израиля.

    Израиль БАПОР

    Последние новости

    01:47

    МИД Израиля назвал законным изъятие комплекса зданий БАПОР в Иерусалиме

    Другие страны
    01:12

    Трамп проведет телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом

    Другие страны
    00:48

    Трамп заявил, что не считает Сомали государством

    Другие страны
    00:11

    Трамп: США скоро начнут наземные операции против наркотрафика

    Другие страны
    23:56

    На вершину Башни Республики в Анкаре спроецирован флаг Азербайджана

    Внешняя политика
    23:43

    Дуран: 20 Января символизирует борьбу азербайджанского народа за свободу и независимость

    В регионе
    23:41

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией, посвященной участию Ильхама Алиева в панельной сессии в Давосе

    Внешняя политика
    23:31

    Король Бахрейна принял приглашение США войти в Совет мира

    Другие страны
    23:15
    Фото

    На Ясамале затруднено движение транспорта

    Происшествия
    Лента новостей