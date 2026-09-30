МИД Израиля: Инцидент на борту FlyDubai рассматривается как попытка теракта

Инцидент на борту самолета FlyDubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, рассматривается как попытка террористической атаки, целью которой были израильтяне, ОАЭ и Авраамовы соглашения.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Израиля.

По предварительным данным израильской стороны, один из пилотов, предположительно, намеревался разбить самолет с пассажирами на борту.

В заявлении говорится, что возможную катастрофу удалось предотвратить благодаря действиям пассажиров и второго пилота, проявившего профессионализм во время инцидента.

В МИД Израиля отметили, что произошедшее не сможет навредить отношениям между Израилем и ОАЭ и остановить прогресс в регионе.

"Те, кто пытается разрушить мир и нормализацию, не определят будущее нашего региона. Израиль высоко ценит отношения с ОАЭ и привержен укреплению связей между двумя странами и народами", - говорится в сообщении.