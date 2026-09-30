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    МИД Израиля: Инцидент на борту FlyDubai рассматривается как попытка теракта

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 20:08
    МИД Израиля: Инцидент на борту FlyDubai рассматривается как попытка теракта

    Инцидент на борту самолета FlyDubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, рассматривается как попытка террористической атаки, целью которой были израильтяне, ОАЭ и Авраамовы соглашения.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Израиля.

    По предварительным данным израильской стороны, один из пилотов, предположительно, намеревался разбить самолет с пассажирами на борту.

    В заявлении говорится, что возможную катастрофу удалось предотвратить благодаря действиям пассажиров и второго пилота, проявившего профессионализм во время инцидента.

    В МИД Израиля отметили, что произошедшее не сможет навредить отношениям между Израилем и ОАЭ и остановить прогресс в регионе.

    "Те, кто пытается разрушить мир и нормализацию, не определят будущее нашего региона. Израиль высоко ценит отношения с ОАЭ и привержен укреплению связей между двумя странами и народами", - говорится в сообщении.

    Попытка теракта Инцидент с самолетом МИД Израиля Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Государство Израиль
    İsrail XİN: "FlyDubai" təyyarəsindəki insident terror cəhdi kimi qiymətləndirilir
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