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МИД Италии выразил послу РФ протест в связи с "референдумами"

МИД Италии выразил послу РФ протест в связи с "референдумами" МИД Италии выразил послу РФ протест в связи с "референдумами" о вхождении в состав России "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.
Другие страны
3 октября 2022 г. 14:48
МИД Италии выразил послу РФ протест в связи с референдумами

МИД Италии выразил послу РФ протест в связи с "референдумами" о вхождении в состав России "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Представитель МИД отметил, что российский дипломат был вызван в ведомство "в рамках общей инициативы стран ЕС".

"Мы однозначно и решительно осуждаем фальшивые референдумы, проведенные Российской Федерацией незаконно в нарушение всех международных норм. Италия не признает и не признает их исход", - сказал uенеральный секретарь МИД Италии Этторе Франческо Секи, выступая перед журналистами.

Он также указал, что Италия "в линии с партнерами" поддержит новые ограничительные меры в отношении РФ.

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Версия на английском языке Italian Foreign Ministry summons Russian ambassador

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