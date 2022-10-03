МИД Италии выразил послу РФ протест в связи с "референдумами"

МИД Италии выразил послу РФ протест в связи с "референдумами" о вхождении в состав России "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.

МИД Италии выразил послу РФ протест в связи с "референдумами" о вхождении в состав России "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Представитель МИД отметил, что российский дипломат был вызван в ведомство "в рамках общей инициативы стран ЕС".

"Мы однозначно и решительно осуждаем фальшивые референдумы, проведенные Российской Федерацией незаконно в нарушение всех международных норм. Италия не признает и не признает их исход", - сказал uенеральный секретарь МИД Италии Этторе Франческо Секи, выступая перед журналистами.

Он также указал, что Италия "в линии с партнерами" поддержит новые ограничительные меры в отношении РФ.