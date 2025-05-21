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МИД Испании вызвал поверенного в делах посольства Израиля

МИД Испании вызвал поверенного в делах посольства Израиля Министерство иностранных дел Испании вызвало временного поверенного в делах посольства Израиля в Мадриде в связи с инцидентом в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
21 мая 2025 г. 21:11
МИД Испании вызвал поверенного в делах посольства Израиля

Министерство иностранных дел Испании вызвало временного поверенного в делах посольства Израиля в Мадриде в связи с инцидентом в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в соцсети Х.

"В ответ на недопустимую стрельбу со стороны израильской армии во время визита дипломатов Испании, ЕС и других стран мы вызываем ответственного посольства Израиля в Мадриде. Мы требуем ясности и ответственности", - написал министр.

Зарубежные СМИ сообщают, что после инцидента израильские послы в Португалии и Италии также вызваны во внешнеполитические ведомства этих стране.

Ранее палестинское агентство WAFA информировало, что израильские солдаты открыли интенсивный огонь по дипломатической делегации, которая прибыла в Дженин, чтобы ознакомиться с условиями проживания там палестинцев, и по журналистам, сопровождавшим группу. По сведениям агентства, в делегацию входили дипломаты более чем из десятка стран, включая Россию, Турцию, Египет, Иорданию и Марокко, а также из Евросоюза.

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