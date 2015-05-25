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    МИД ИРИ: Разногласия по Сирии не повлияют на диалог Тегерана и Анкары

    Между Турцией и Ираном идут близкие консультации по решению региональных вопросов

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Тегеран и Анкара не допустят, чтобы разногласия по Сирии повлияли на стратегическое партнерство стран", - заявил в понедельник замглавы МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Отношения между Тегераном и Анкарой являются стратегическими. В сфере региональных вопросов есть разногласия по поводу Сирии. Но Тегеран и Анкара не позволили бы, чтобы эти противоречия оказали влияние на стратегические отношения в целом между нашими странами", - заявил замглавы МИД ИРИ на пресс конференции в МИА "Россия сегодня".

    Он добавил, что между Турцией и Ираном идут "близкие" консультации по "решению региональных вопросов".

    "Турция может сыграть более активную роль для достижения мира и безопасности в регионе", - отметил замглавы МИД Ирана.

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