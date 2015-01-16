МИД ИРИ: Переговоры по иранскому ядерному досье жесткие, но есть надежда на результат

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Переговоры по иранской ядерной программе "жесткие", но Тегеран "надеется на результат".

Как отмечает Report, об этом заявил в пятницу после очередного раунда двусторонних консультаций в Женеве со своими американскими коллегами замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Мы надеемся вывести переговоры к заключению соглашения в оставшееся время", - приводит слова замминистра иранское агентство Тасним. Арагчи также вновь описал атмосферу на переговорах как "очень серьезную".

Не достигнув желаемого соглашения до 24 ноября 2014 года, Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) продлили действие промежуточного соглашения по иранской ядерной программе до 1 июля 2015 года.