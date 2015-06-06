МИД ИРИ: На пути к ядерной сделке наблюдается прогресс, но процесс идет медленно

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В разработке всеобъемлющего соглашения по ядерной сделке наблюдается прогресс, но процесс идет медленно".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Вене замминистра иностранных дел Ирана и глава иранской делегации на переговорах по ядерной программе страны Аббас Арагчи в интервью агентству Тасним.

"Процесс формирования проекта Совместного комплексного плана действий продвигается с успехом, однако медленно", - подчеркнул замглавы иранского МИД перед отлетом в Тегеран после очередного раунда переговоров с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

В Вене остаются работать экспертные группы Ирана и ЕС, которые продолжат переговоры по техническим вопросам будущего соглашения, сообщает Тасним.

Как ожидается, очередной полноформатный раунд может начаться уже на следующей неделе.

Стороны стремятся согласовать проект всеобъемлющего комплексного соглашения по иранской ядерной программе, которое должно быть подписано до 1 июля нынешнего года.