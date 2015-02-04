МИД Ирана: в случае новых санкций США мы продолжим ядерную программу

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Иран в случае новых санкций США продолжит ядерную программу и увеличит число центрифуг. Об этом заявил на пресс-конференции в посольстве ИРИ в Москве гендиректор департамента политики и международной безопасности МИД Ирана Хамид Баединежад, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Тегеран надеется к концу марта выйти на общие рамки договоренности с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по своей ядерной программе. "Пока мы не смогли преодолеть все разногласия (по объемам обогащения и снятию санкций), но серьезно продолжаем эти переговоры, - сказал он. - Есть взаимопонимание, чтобы до конца марта разработать общие политические рамки договоренности".

Переговоры по иранской ядерной программе с "шестеркой" достигли важного и чувствительного этапа. "На этом этапе мы решили расширить сотрудничество с Россией", - сказал он.