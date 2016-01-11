МИД Ирана обвинил Эр-Рияд в попытке сорвать сделку по иранскому атому

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Саудовская Аравия стремится втянуть регион в конфликт и сорвать выполнение соглашения по иранской ядерной программе, так как это разрушит образ Ирана как страны, которая представляет угрозу. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в письме министра, опубликованном в New York Times.

"После достижения временного соглашения по иранскому атому в 2013 году Саудовская Аравия начала прикладывать все усилия, чтобы его сорвать, опасаясь, что сфабрикованная ею иранофобия будет разрушена. Сегодня некоторые в Эр-Рияде не только продолжают препятствовать нормализации отношений, но и стремятся втянуть в конфронтацию весь регион", - заявил глава иранского МИД.

Он утверждает, что власти Саудовской Аравии опасаются, что после того как иранская ядерная программа перестанет рассматриваться как мировая угроза, мировое сообщество обратит внимание на спонсорство Эр-Риядом экстремизма, которое иранский министр назвал реальной глобальной угрозой.

"Стратегия Саудовской Аравии по срыву ядерного соглашения и сохранению - и даже усилению - напряженности в регионе имеет три компонента: давление на Запад, усугубление региональной нестабильности через войну в Йемене и поддержку экстремизма и прямое провоцирование Ирана", - написал Зариф.