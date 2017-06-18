МИД Ирана начал расследование убийства иранского рыбака сотрудниками береговой охраны Саудовской Аравии

© Ssl.panoramio.com

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ МИД Ирана начал расследование убийства иранского рыбака сотрудниками береговой охраны Саудовской Арави.

Как передает Report, об этом заявил представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми, выразив соболезнования в связи с инцидентом. Касеми отметил, что МИД в настоящее время ждет получения предварительных отчетов об инциденте.

Как сообщает Tasnim, накануне вечером глава пограничного управления МВД Ирана Маджид Акабабай заявил, что береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по двум иранским рыбацким лодкам в водах Персидского залива. В результате погиб рыбака.

По его словам, саудовские пограничники начали стрелять по лодкам, не проверив, пересекли ли те границы с Саудовской Аравией. Он отметил, что рыбак был убит выстрелом в спину.