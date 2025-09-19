МИД Ирана: "Евротройка" подрывает усилия по дипломатическому решению ядерного вопроса

Действия "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) подрывают все усилия по дипломатическому урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

"Сегодняшние действия трех европейских стран в Совете Безопасности ООН, направленные на восстановление отмененных ранее резолюций, являются незаконными, неоправданными и провокационными, что серьезно подрывает текущие дипломатические процессы. Иран оставляет за собой право соответствующим образом отреагировать на любые незаконные действия, включая попытку восстановления санкций СБ ООН", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в пятницу Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, которая предусматривала блокирование процесса восстановления санкций против Ирана, отмененных в 2015 году.

Европейская "тройка" выдвинула три условия властям Тегерана: начать переговоры с США, прекратить ядерную деятельность, предоставить информацию об обогащенном уране.

Тегерану дан 30-дневный срок для выполнения этих условий. В противном случае будет применен триггер snapback. Иными словами, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН вновь вступит в силу.

28 августа этого года европейская "тройка" направила письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой активировать механизм snapback.