Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    МИД Ирана: "Евротройка" подрывает усилия по дипломатическому решению ядерного вопроса

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 20:47
    МИД Ирана: Евротройка подрывает усилия по дипломатическому решению ядерного вопроса

    Действия "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) подрывают все усилия по дипломатическому урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

    "Сегодняшние действия трех европейских стран в Совете Безопасности ООН, направленные на восстановление отмененных ранее резолюций, являются незаконными, неоправданными и провокационными, что серьезно подрывает текущие дипломатические процессы. Иран оставляет за собой право соответствующим образом отреагировать на любые незаконные действия, включая попытку восстановления санкций СБ ООН", - говорится в заявлении ведомства.

    Ранее в пятницу Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, которая предусматривала блокирование процесса восстановления санкций против Ирана, отмененных в 2015 году.

    Европейская "тройка" выдвинула три условия властям Тегерана: начать переговоры с США, прекратить ядерную деятельность, предоставить информацию об обогащенном уране.

    Тегерану дан 30-дневный срок для выполнения этих условий. В противном случае будет применен триггер snapback. Иными словами, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН вновь вступит в силу.

    28 августа этого года европейская "тройка" направила письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой активировать механизм snapback.

    Иран МИД Евротройка санкции
    İran XİN: "Avropa üçlüyü" nüvə məsələsinin diplomatik yolla həlli səylərini alt-üst edir

    Последние новости

    22:08

    Си Цзиньпин призвал Трампа не вводить односторонние меры в торговле

    Другие страны
    21:59

    Более 40 человек погибли при ударе БПЛА по мечети на западе Судана

    Другие страны
    21:44

    Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности в Балтийском море

    Другие страны
    21:28

    Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие паралимпийского движения

    Спорт
    21:17

    Суд отклонил иск Трампа против The New York Times на $15 млрд

    Другие страны
    21:00

    В Кяльбаджарском районе выпал град

    Происшествия
    20:47

    МИД Ирана: "Евротройка" подрывает усилия по дипломатическому решению ядерного вопроса

    Другие страны
    20:40

    Директор школы №308 в Баку уволена на фоне обвинений в сборе денег

    Наука и образование
    20:32
    Фото

    В Украине разоблачили преступную группу, принуждавшую иностранцев к труду

    Другие страны
    Лента новостей