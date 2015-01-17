МИД Ирана: достижение соглашения с США по ядерному вопросу возможно

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Достижение договоренности по ядерной проблематике с США возможно, заявил в субботу заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи, который возглавляет иранскую делегацию на проходящих в Женеве переговорах на уровне заместителей внешнеполитических ведомств.

"Мы по-прежнему питаем надежду, и я думаю, если у другой стороны (американцев) есть необходимая добрая воля и решимость, можно достичь соглашения", - сказал Аракчи по итогам третьего дня переговоров с высокопоставленными представителями американских властей в Женеве, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее Аракчи заявлял, что двусторонние переговоры между главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и госсекретарем США Джоном Керри в среду в Женеве были напряженные и деловые, однако пока рано говорить о продвижении в урегулировании.

Аракчи отметил, что стороны обговорили почти все вопросы перед следующим раундом обсуждений "шестерки" и Ирана. Как ожидается, двусторонние консультации продолжатся 18 января, после чего пройдет полноформатный раунд переговоров.