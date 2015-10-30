МИД Ирака: В Вене не договорились о роли Асада в урегулировании в САР

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Участники венских переговоров по сирийскому урегулированию не сумели договориться о роли президента Башара Асада в этом процессе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал журналистам глава МИД Ирака Ибрагим Джафари.

"Не удалось договориться о роли Асада в политическом урегулировании", - сказал министр.

Он добавил, что с другой стороны участники переговоров смогли договориться о необходимости борьбы с терроризмом и политического урегулировании в Сирии.

В четверг в Вене прошла новая встреча глав МИД России, США, Саудовской Аравии и Турции по сирийскому урегулированию. В пятницу к "четверке" присоединились - по российской инициативе - еще несколько стран, способных внести свой вклад в нормализацию ситуации, в том числе такие региональные игроки как Египет, Иран, Ирак и Ливан. Ряд участников переговоров требует отставки Асада, другие заявляют, что решать этот вопрос должны сами сирийцы.