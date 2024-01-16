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МИД Ирака отозвал посла в Иране из-за ударов по Эрбилю

МИД Ирака отозвал посла в Иране из-за ударов по Эрбилю Министерство иностранных дел Ирака отзывает для консультаций своего посла в Тегеране из-за обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР) административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль.
Другие страны
16 января 2024 г. 14:18
МИД Ирака отозвал посла в Иране из-за ударов по Эрбилю

Министерство иностранных дел Ирака отзывает для консультаций своего посла в Тегеране из-за обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР) административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении иракского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня, 16 января, Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдель Мохсена для консультаций в связи с последними ударами Ирана по городу Эрбиль", - говорится в сообщении.

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