МИД Ирака отозвал посла в Иране из-за ударов по Эрбилю

Министерство иностранных дел Ирака отзывает для консультаций своего посла в Тегеране из-за обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР) административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль.

Министерство иностранных дел Ирака отзывает для консультаций своего посла в Тегеране из-за обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР) административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении иракского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня, 16 января, Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдель Мохсена для консультаций в связи с последними ударами Ирана по городу Эрбиль", - говорится в сообщении.