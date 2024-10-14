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МИД Индии решил отозвать посла и нескольких дипломатов из Канады

МИД Индии решил отозвать посла и нескольких дипломатов из Канады Министерство иностранных дел Индии приняло решение отозвать посла республики в Канаде Санджая Кумара Варму и нескольких других дипломатов в связи с опасениями за их безопасность.
Другие страны
14 октября 2024 г. 21:19
МИД Индии решил отозвать посла и нескольких дипломатов из Канады

Министерство иностранных дел Индии приняло решение отозвать посла республики в Канаде Санджая Кумара Варму и нескольких других дипломатов в связи с опасениями за их безопасность.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе индийского МИД.

"В атмосфере экстремизма и насилия действия правительства Трюдо поставили под угрозу безопасность дипломатов. Мы не верим в приверженность нынешнего канадского правительства обеспечению их безопасности. Поэтому правительство Индии приняло решение отозвать посла и других преследуемых дипломатов и должностных лиц", - заявили в ведомстве.

Ранее ведомство отвергло обвинения Канады в причастности индийского посла в Оттаве к заговору с целью одного из лидеров сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара на канадской территории.

Отмечается, что в МИД был вызван поверенный в делах посольства Канады в Нью-Дели, которому сообщили, что "необоснованное преследование индийского посла и других дипломатов и должностных лиц в Канаде совершенно неприемлемо".

Канадскому поверенному также было передано, что "Индия оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в ответ на поддержку правительством Трюдо экстремизма, насилия и сепаратизма против Индии".

Напомним, что отношения между Оттавой и Нью-Дели обострились после того, как Канада в сентябре 2023 года решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб республики к убийству Ниджара на канадской территории.

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