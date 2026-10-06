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    МИД Индии: При атаке на танкер в Ормузском проливе пострадали 12 моряков

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 16:44
    МИД Индии: При атаке на танкер в Ормузском проливе пострадали 12 моряков

    Танкер On Peace под флагом Панамы подвергся обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив, в результате чего пострадали 12 членов экипажа.

    Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на МИД Индии.

    "Мы осуждаем сегодняшнее нападение на торговое судно... Из 19 членов экипажа 17 являются гражданами Индии. Известно, что 12 членов экипажа получили ранения, в том числе 11 граждан Индии", - заявили в ведомстве.

    При содействии властей Омана пострадавшие моряки были эвакуированы и доставлены для лечения в Эль-Хасаб.

    "Продолжающиеся случаи нападений на суда в регионе по-прежнему вызывают глубокую озабоченность у Индии. Мы вновь призываем к немедленному прекращению подобных атак в интересах мира и стабильности", - добавили в ведомстве.

    В МИД Индии также призвали "как можно скорее восстановить судоходство и торговлю по международным водным путям".

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив МИД Индии
    Hörmüz boğazında tankerə hücum zamanı 12 dənizçi yaralanıb
    MiniBoss
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