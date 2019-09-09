​МИД: Грузия не признает "выборы" в Нагорном Карабахе

Министерство иностранных дел Грузии не признает т. н. "выборы" в "местные органы самоуправления", проведенные в Нагорном Карабахе 8 сентября 2019 года, и их результаты.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

МИД Грузии выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

В заявлении подчеркивается, что МИД Грузии привержен мирному урегулированию конфликта с привлечением международного сообщества и в полном соответствии с нормами и принципами международного права.