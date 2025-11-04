Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    МИД Грузии: ЕС использует вопрос членства как политический инструмент

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 20:20
    МИД Грузии: ЕС использует вопрос членства как политический инструмент

    Министерство иностранных дел Грузии осудило заявления Еврокомиссии по стране, отметив, что вопрос членства в Европейском союзе (ЕС) используется в качестве политического инструмента.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

    "Мы осуждаем все попытки, направленные на использование вопроса членства в ЕС в качестве политического инструмента, что наносит ущерб отношениям Грузии и ЕС", – говорится в сообщении.

    В МИД Грузии отметили, что предвзятая оценка ряда событий в Грузии в отчете ЕК вызывает обеспокоенность, и некоторые шаги ЕС направлены на оказание влияния на внутреннюю политику страны. В ведомстве особенно раскритиковали игнорирование институтами ЕС событий, произошедших в Тбилиси во время выборов 4 октября 2025 года, и приостановку диалога в рамках Соглашения об ассоциации.

    В заявлении подчеркивается, что Отчет о расширении, опубликованный 4 ноября 2025 года, может быть использован для необоснованных негативных оценок и будущих политических спекуляций.

    Отмечается, что Грузия верна соглашениям, подписанным с Евросоюзом, и продолжает добросовестно выполнять свои обязательства для соответствия европейским стандартам в процессе интеграции.

