МИД Греции осудил осквернение еврейского кладбища в Ларисе

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Вандалы осквернили еврейское кладбище в городе Лариса в центральной Греции — на ограде были нарисованы свастики и антисемитские лозунги.

МИД Греции осудил кощунственный акт и пообещал принять меры к розыску преступников, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я выражаю возмущение, гнев и отвращение актом вандализма на еврейском кладбище Ларисы. Этот грубый вызов памяти наших сограждан — греческих евреев — является неприемлемой преступной акцией, которое правительство Греции полностью и однозначно осуждает", — говорится в заявлении вице-премьера и министра иностранных дел Эвангелоса Венизелоса.

"Компетентные греческие органы сделают все возможное, чтобы задержать виновных в совершении этого кощунственного акта, затрагивающего коллективную память и чувства всего греческого общества. Греческое правительство не будет терпеть каких-либо попыток возрождения антисемитизма и расистских или ксенофобских актов насилия", — заявил вице-премьер.

Еврейские организации Греции призвали власти страны принять все необходимые меры для установления и наказания виновных, а также для защиты святых для евреев мест от подобного рода варварства. "Антисемитизм направлен не только против евреев, антисемитизм — это угроза всей нашей демократии", — говорится в заявлении Центрального еврейского совета.