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    МИД Германии вызвал посла Турции

    Правительство ФРГ требует освобождения Штойдтнера и обеспечения доступа консульской помощи

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ МИД Германии вызвал посла Турции в связи с задержанием немецкого правозащитника Петера Штойдтнера. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Мартин Шефер.

    "Правительство ФРГ требует освобождения Штойдтнера и обеспечения доступа консульской помощи", - добавил Шефер. По его словам, посол заверил, что немедленно передаст все в Анкару.

    Как отметил представитель МИД, правозащитник уже более двух недель находится в СИЗО.

    Ранее стало известно, что суд в Турции постановил поместить под стражу шесть правозащитников, в том числе главу турецкого представительства организации Amnesty International. Их подозревают в террористической деятельности.

    В настоящее время в следственном изоляторе в Турции по аналогичному подозрению находится журналист немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель.

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