Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ МИД Германии вызвал посла Турции в связи с задержанием немецкого правозащитника Петера Штойдтнера.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Мартин Шефер.

"Правительство ФРГ требует освобождения Штойдтнера и обеспечения доступа консульской помощи", - добавил Шефер. По его словам, посол заверил, что немедленно передаст все в Анкару.

Как отметил представитель МИД, правозащитник уже более двух недель находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что суд в Турции постановил поместить под стражу шесть правозащитников, в том числе главу турецкого представительства организации Amnesty International. Их подозревают в террористической деятельности.

В настоящее время в следственном изоляторе в Турции по аналогичному подозрению находится журналист немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель.