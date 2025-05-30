МИД ФРГ: Пошлины Трампа в равной степени ударят по ЕС и США

МИД ФРГ: Пошлины Трампа в равной степени ударят по ЕС и США

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что пошлины США в равной степени ударят и по Европейскому союзу, и по самим Соединенным Штатам.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Bild.

"Я думаю, что по обеим сторонам в равной степени", - сказал Вадефуль, отвечая на вопрос, по кому пошлины ударят сильнее - по Европе или США.

"Это нужно четко прояснить, потому что это [пошлины] просто делает вещи более дорогими. А затем уменьшается торговля, замедляется экономический рост. И, конечно, придется платить больше денег за многие вещи, которые представляют интерес по обе стороны Атлантики. Это проигрышная игра. Обе стороны проиграют", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

При этом он не стал комментировать вердикт апелляционного суда в США, который приостановил действие постановления о блокировке таможенных пошлин.