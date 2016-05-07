​МИД ФРГ: Переговоры по сирийскому кризису впервые достигли значительного прогресса

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что по переговорам в Сирии, в которых задействованы Россия и США, достигнут существенный прогресс впервые за пять лет, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что урегулирование конфликта в ближневосточной стране может быть достигнуто лишь путем политических решений.

"США и Россия, но и Турция, Иран и Саудовская Аравия. Это далеко не гарантия успеха, но это больше, чем мы смогли добиться за последние пять лет. Над этим мы должны работать, еще пять лет войны, бегства и разрушения в Сирии мы себе позволить не можем", - уточнил Штайнмайер.

По словам главы немецкого МИДа, хотя Россия в Сирии преследует свои интересы, ей не выгодно, чтобы страна полностью распалась.