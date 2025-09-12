МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента в Польше

Министерство иностранных дел Франции вызовет посла России в республике Алексея Мешкова в связи с инцидентом с БПЛА в Польше.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы вызовем его сегодня утром", - сказал Барро.

Он возложил ответственность за падение БПЛА на территории Польши на Россию и подчеркнул, что Франция считает неприемлемым подобные инциденты независимо от того, носят ли они случайный или умышленный характер.

В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. На фоне инцидента министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, находившийся с рабочим визитом в Лондоне, прервал поездку и вернулся в Варшаву.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что по запросу Польши Альянс сегодня провел заседание в соответствии со ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает, что любой член Альянса может инициировать консультации с другими союзниками, если, по его мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность страны находятся под угрозой.