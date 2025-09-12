Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента в Польше

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 11:04
    МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента в Польше

    Министерство иностранных дел Франции вызовет посла России в республике Алексея Мешкова в связи с инцидентом с БПЛА в Польше.

    Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    "Мы вызовем его сегодня утром", - сказал Барро.

    Он возложил ответственность за падение БПЛА на территории Польши на Россию и подчеркнул, что Франция считает неприемлемым подобные инциденты независимо от того, носят ли они случайный или умышленный характер.

    В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. На фоне инцидента министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, находившийся с рабочим визитом в Лондоне, прервал поездку и вернулся в Варшаву.

    Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

    Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что по запросу Польши Альянс сегодня провел заседание в соответствии со ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает, что любой член Альянса может инициировать консультации с другими союзниками, если, по его мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность страны находятся под угрозой.

    МИД Франции Польша БПЛА

    Последние новости

    11:12

    Moody"s: Развитие Среднего коридора укрепляет кредитное качество Азербайджана, Казахстана и Грузии

    Инфраструктура
    11:11

    В Азербайджане за пять месяцев зарегистрировано более 34 тыс. случаев смерти

    Внутренняя политика
    11:10

    В этом году в Азербайджане родились 1 854 двойняшки и 72 тройняшки

    Здоровье
    11:09

    Доходы населения Азербайджана за 8 мес. выросли на 7,4%

    Финансы
    11:08

    Проливные дожди в Нахчыване вызвали ряд последствий

    Происшествия
    11:06

    Назначен заместитель руководителя Службы электронной безопасности

    ИКТ
    11:04

    МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента в Польше

    Другие страны
    10:59

    Сушилу Карки могут назначить врио премьера Непала

    Другие страны
    10:58

    Сердар Кылыч прибыл в Армению

    В регионе
    Лента новостей