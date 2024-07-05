МИД Франции сообщил о 51 нападении на кандидатов на выборы в парламент

Французские полицейские зафиксировали 51 нападение во время избирательной кампании перед внеочередными выборами в парламент.

Французские полицейские зафиксировали 51 нападение во время избирательной кампании перед внеочередными выборами в парламент.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RMC.

"Эта кампания была короткой, всего три недели, и между тем мы зафиксировали уже 51 акт нападения на кандидатов, их заместителей или партийных активистов. И я даже не считаю словесные оскорбления. Это физическая агрессия, зачастую приводящая к очень серьезным последствиям. Люди оказываются в больницах", - сообщил министр.

Нападения совершали как на членов правой партии "Национальное объединение", так и на политиков левых взглядов. По его словам, было произведено более 30 задержаний.

Сообщается, что несколько человек напали на официального представителя правительства Франции Приску Тевено и активистов президентской партии "Возрождение", когда те расклеивали плакаты в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов в стране.

Также в конце июня нападение было совершено на 68-летнего кандидата в депутаты от правой партии "Национальное объединение" Эрве Брея, который был госпитализирован.