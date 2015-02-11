МИД Франции: решение о поездке Олланда и Меркель в Минск будет принято после переговоров

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Решение о том, направятся ли президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в Минск будет принято после их телефонных переговоров в среду утром. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в прямом эфире радиостанции France Inter.

"Решение о том, направятся ли Олланд и Меркель в Минск будет принято после их телефонных переговоров сегодня утром". - сказал министр.

"Предстоят очень трудные переговоры. Необходимо избежать войны в Европе. Следует разработать и принять договор, который не окажется просто текстом на бумаге и действительно будет выполняться", - отметил Фабиус.

"Решение украинского кризиса должно быть только политическим. Поставлять вооружения не входит в планы Франции", - добавил он.