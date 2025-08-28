    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

    • 28 августа, 2025
    • 20:16
    МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

    МИД Эстонии в четверг вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручил ему ноту протеста.

    Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания ERR на своем сайте.

    "В четверг, 28 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста", - говорится в публикации.

    Указывается, что причиной вызова дипломата стал российский удар по Киеву, во время которого, как утверждается, в том числе была повреждена дипмиссия ЕС.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве в результате российского удара. Кроме того, глава МИД Британии Дэвид Лэмми также сообщил о том, что посол России в Лондоне был вызван в ведомство на фоне утверждений о повреждении здания "Британского совета" в Киеве.

