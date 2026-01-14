МИД Египта: Палестинский комитет управления Газой окончательно сформирован

Палестинский комитет по управлению сектором Газа окончательно сформирован.

Как передает Report, об этом объявил МИД Египта.

"Посредники [на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС] в лице Египта, Катара и Турции приветствуют окончательное формирование Палестинского комитета технократов, который будет заниматься вопросами управления Газой. Административный орган возглавит Али Абдель Хамид Шаас", - говорится в заявлении.

Посредники выразили надежду, что учреждение состава комитета поможет перейти ко второму этапу соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве и предотвратит новый виток эскалации.

Шаас является уроженцем города Хан-Юнис, расположенного на юге Газы, но в настоящий момент проживает на Западном берегу реки Иордан. Он занимал ряд высоких постов в Палестинской национальной администрации и считается специалистом по вопросам восстановления политической и экономической инфраструктуры.