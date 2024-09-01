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МИД Египта направил письмо в СБ ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины

МИД Египта направил письмо в СБ ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины Египет направил письмо в Совбез ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины "Возрождение".
Другие страны
1 сентября 2024 г. 16:13
МИД Египта направил письмо в СБ ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины

Египет направил письмо в Совбез ООН из-за событий вокруг эфиопской плотины "Возрождение".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило МИД Египта.

"Министр иностранных дел Бадр Абдель Аты направил 1 сентября письмо председателю Совета Безопасности ООН после недавних заявлений премьер-министра Эфиопии (Абий Ахмед Али - ред.) о пятом этапе заполнения плотины "Возрождение", - сказано в заявлении.

Абдель Аты в письме заявил о том, что Египет категорически не приемлет политику Эфиопии в вопросе плотины и считает, что она нарушает нормы и принципы международного права и соглашение, подписанное Египтом, Суданом и Эфиопией в 2015 году.

"Министр иностранных дел в письме Совету Безопасности ООН подчеркнул, что незаконная эфиопская политика будет иметь опасные негативные последствия для Египта и Судана, несмотря на то, что повышение уровня разлива Нила в последние годы и большие усилия, предпринятые египетским государством, способствовали преодолению негативных последствий односторонних действий по плотине "Возрождение" в последние годы", - сообщается в заявлении.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению.

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