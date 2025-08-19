О нас

МИД Египта: На переговорах по Газе достигнут прогресс

МИД Египта: На переговорах по Газе достигнут прогресс Министр иностранных дел и по вопросам эмиграции Бадр Абдель Аты сообщил о значительном прогрессе в усилиях по урегулированию ситуации в Газе.
Другие страны
19 августа 2025 г. 20:16
МИД Египта: На переговорах по Газе достигнут прогресс

Министр иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадр Абдель Аты сообщил о значительном прогрессе в усилиях по урегулированию ситуации в Газе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Абдель Аты подчеркнул, что Египет совместно с Катаром и США активно посредничает для достижения прекращения огня, доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников и пленных. Министр отметил, что существенный прогресс в этом направлении отразился в последних консультациях с палестинской делегацией в Каире, сосредоточенных на предложении специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, одобренном движением ХАМАС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi