МИД Египта: На переговорах по Газе достигнут прогресс

Министр иностранных дел и по вопросам эмиграции Бадр Абдель Аты сообщил о значительном прогрессе в усилиях по урегулированию ситуации в Газе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Абдель Аты подчеркнул, что Египет совместно с Катаром и США активно посредничает для достижения прекращения огня, доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников и пленных. Министр отметил, что существенный прогресс в этом направлении отразился в последних консультациях с палестинской делегацией в Каире, сосредоточенных на предложении специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, одобренном движением ХАМАС.