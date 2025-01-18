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МИД Египта: Израиль освободит 1890 палестинцев в обмен на 33 заложника

МИД Египта: Израиль освободит 1890 палестинцев в обмен на 33 заложника Более 1890 палестинских заключенных будет освобождено Израилем в обмен на возвращение захваченных палестинским движением ХАМАС 33 израильских заложников на первом этапе прекращения огня.
Другие страны
18 января 2025 г. 20:57
МИД Египта: Израиль освободит 1890 палестинцев в обмен на 33 заложника

Более 1890 палестинских заключенных будет освобождено Израилем в обмен на возвращение захваченных палестинским движением ХАМАС 33 израильских заложников на первом этапе прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в министерстве иностранных дел Египта.

В ведомстве подчеркнули, что первый этап прекращения огня продлится 42 дня.

До этого сообщалось, что ХАМАС планирует 19 января освободить трех израильских заложниц в рамках соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. По данным движения, число освобожденных израильских заложников в секторе Газа будет напрямую зависеть от числа освобождаемых палестинских заключенных из израильских тюрем.

Напомним, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников между Израилем и ХАМАС было подписано 16 января и вступит в силу 19 января в 8:30 по местному времени.

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Версия на азербайджанском языке Misir XİN: İsrail 33 əsirin əvəzinə 1 890 fələstinli məhbusu azad edəcək

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