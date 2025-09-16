Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    МИД Дании вызвал посла РФ из-за инцидента с российскими БПЛА в Польше

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 15:09
    МИД Дании вызвал посла РФ из-за инцидента с российскими БПЛА в Польше

    МИД Дании вызвал посла РФ в королевстве из-за инцидента с российскими беспилотниками в небе Польши.

    Как передает Report, об этом сообщает российское посольство в своем Telegram-канале.

    "15 сентября посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в МИД Дании по поводу якобы преднамеренного нарушения российскими БПЛА воздушного пространства Польши", - отмечено в сообщении.

    В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. 

    Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

