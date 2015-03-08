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    МИД Британии: Россия по-прежнему угрожает Украине

    Нет никаких признаков того, что Россия изменила свою политику по отношению к Украине

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Нет никаких признаков того, что Россия изменила свою политику по отношению к Украине", - заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд в интервью Би-би-си.

    Глава британского МИД признал, что после достижения мирных договоренностей в Минске уровень насилия на востоке Украины снизился, передает Report.

    "Насилия стало меньше после подписания нового соглашения, но я не вижу изменений в стратегических намерениях господина Путина. Вопрос лишь в том, какие инструменты он использует для достижения своих целей", - заявил Хэммод.

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