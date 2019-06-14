МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Великобритании обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее утверждение содержится в распространенном в пятницу вечером заявлении британского внешнеполитического ведомства.

"После собственного изучения (обстоятельств произошедшего) Британия пришла к выводу о том, что с почти определенной вероятностью одна из структур иранских вооруженных сил – Корпус стражей исламской революции – атаковала два танкера 13 июня. Никто иной, не поддерживаемый государством, не может нести за это ответственность", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство также утверждает, что Иран ранее уже совершал атаки на нефтяные танкеры.