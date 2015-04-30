МИД Белоруссии: Заседания контактной группы и ее подгрупп по Украине пройдут в Минске

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Минске в ближайшее время.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Там отметили, что по инициативе стран "тройки" ОБСЕ (Сербия, Швейцария, Германия) состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Белоруссии Елены Купчиной с послом Сербии в Белоруссии Велько Ковачевичем, временным поверенным в делах ФРГ в Белоруссии Хольгером Рапиором, главой отделения посольства Швейцарской Конфедерации в Белоруссии Альдо де Люкой.

"Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с подготовкой проведения в ближайшее время в Минске заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине и ее рабочих групп", - отметили в МИД РБ.