 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД Белоруссии: Заседания контактной группы и ее подгрупп по Украине пройдут в Минске

    Встреча состоится в ближайшее время

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Минске в ближайшее время.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

    Там отметили, что по инициативе стран "тройки" ОБСЕ (Сербия, Швейцария, Германия) состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Белоруссии Елены Купчиной с послом Сербии в Белоруссии Велько Ковачевичем, временным поверенным в делах ФРГ в Белоруссии Хольгером Рапиором, главой отделения посольства Швейцарской Конфедерации в Белоруссии Альдо де Люкой.

    "Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с подготовкой проведения в ближайшее время в Минске заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине и ее рабочих групп", - отметили в МИД РБ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi