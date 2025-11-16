Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    МИД Бельгии: Мы глубоко обеспокоены нападением на посольство Азербайджана в Киеве

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 00:43
    МИД Бельгии: Мы глубоко обеспокоены нападением на посольство Азербайджана в Киеве

    Бельгия самым решительным и ясным образом осуждает волну массированных российских атак, обрушившихся на Украину в последние недели.

    Как передает Report, об этом написал в Х министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

    Глава МИД подчеркнул, что удары намеренно наносились по гражданскому населению, жилым кварталам, больницам, энергетической инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения. По его словам, атаки привели к гибели и ранениям мирных жителей, включая детей, и погрузили людей "в страх и тьму".

    Министр назвал эти действия военными преступлениями и частью систематической стратегии, направленной на подрыв морального духа украинского народа. Несмотря на жестокость атак, украинцы продолжают демонстрировать мужество и стойкость.

    Максим Прево также выразил обеспокоенность ударом по посольству Азербайджана в Киеве. Он подчеркнул, что нападение на дипломатическую миссию не только неприемлемо, но и является прямым посягательством на принципы, на которых основана международная система. Бельгия твердо поддерживает Азербайджан и сотрудников диппредставительства.

    В завершение министр заверил, что Бельгия и далее будет оказывать поддержку Украине совместно с европейскими и международными партнерами и усиливать давление на Россию до прекращения войны.

    Belçika XİN: Kiyevdəki Azərbaycan səfirliyinə zərbə endirilməsindən dərin narahatlıq duyuruq

