МИД Беларуси вызвал поверенного Литвы из-за инцидента с БПЛА

Временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас был вызван 1 декабря в МИД Беларуси из-за инцидента с БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Ему заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, который 30 ноября пересек границу из Лаздийского района Литвы и упал в Гродно", - говорится в сообщении.

"Анализ обломков, включая видео- и навигационные данные, показал: маршрут западноевропейского БПЛА предусматривал пролет над Беларусью, выход в Польшу и возвращение в точку запуска в Литве. Минск расценивает инцидент как преднамеренную провокацию", - подчеркнули в МИД страны.

Сообщается, что белорусская сторона требует от Литвы предоставить подробную информацию об инциденте, провести расследование и привлечь виновных, а также принять меры для недопущения повторения подобных случаев.

"Беларусь оставляет за собой право на необходимые меры для защиты суверенитета", - резюмировали в ведомстве.