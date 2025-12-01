Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    МИД Беларуси вызвал поверенного Литвы из-за инцидента с БПЛА

    • 01 декабря, 2025
    • 17:13
    МИД Беларуси вызвал поверенного Литвы из-за инцидента с БПЛА

    Временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас был вызван 1 декабря в МИД Беларуси из-за инцидента с БПЛА.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

    "Ему заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, который 30 ноября пересек границу из Лаздийского района Литвы и упал в Гродно", - говорится в сообщении.

    "Анализ обломков, включая видео- и навигационные данные, показал: маршрут западноевропейского БПЛА предусматривал пролет над Беларусью, выход в Польшу и возвращение в точку запуска в Литве. Минск расценивает инцидент как преднамеренную провокацию", - подчеркнули в МИД страны.

    Сообщается, что белорусская сторона требует от Литвы предоставить подробную информацию об инциденте, провести расследование и привлечь виновных, а также принять меры для недопущения повторения подобных случаев.

    "Беларусь оставляет за собой право на необходимые меры для защиты суверенитета", - резюмировали в ведомстве.

