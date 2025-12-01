МИД Беларуси вызвал поверенного Литвы из-за инцидента с БПЛА
- 01 декабря, 2025
- 17:13
Временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас был вызван 1 декабря в МИД Беларуси из-за инцидента с БПЛА.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Ему заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, который 30 ноября пересек границу из Лаздийского района Литвы и упал в Гродно", - говорится в сообщении.
"Анализ обломков, включая видео- и навигационные данные, показал: маршрут западноевропейского БПЛА предусматривал пролет над Беларусью, выход в Польшу и возвращение в точку запуска в Литве. Минск расценивает инцидент как преднамеренную провокацию", - подчеркнули в МИД страны.
Сообщается, что белорусская сторона требует от Литвы предоставить подробную информацию об инциденте, провести расследование и привлечь виновных, а также принять меры для недопущения повторения подобных случаев.
"Беларусь оставляет за собой право на необходимые меры для защиты суверенитета", - резюмировали в ведомстве.