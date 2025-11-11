Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    МИД Афганистана: Кабул стремится к конструктивным отношениям с Казахстаном

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 14:02
    МИД Афганистана: Кабул стремится к конструктивным отношениям с Казахстаном

    Главы МИД Афганистана и Казахстана обсудили укрепление двусторонних отношений, расширение экономического сотрудничества и актуальные события в регионе.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Афганистана со по итогам телефонного разговора министров Амира Хана Муттаки и Ермека Кошербаева.

    Муттаки подчеркнул, что Афганистан придает особое значение дипломатии, взаимному уважению и невмешательству во внутренние дела других государств.

    По его словам, Кабул стремится поддерживать тесные отношения со всеми соседями и региональными партнерами, в том числе с Казахстаном, основываясь на конструктивном взаимодействии и диалоге.

    В свою очередь, Ермек Кошербаев высоко оценил конструктивную позицию Афганистана и усилия страны по укреплению мира и стабильности.

    Он подчеркнул, что мир и процветание региона - общая ответственность всех государств, а достичь этого можно только через взаимное доверие, экономическое сотрудничество и устойчивое развитие.

