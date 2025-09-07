Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Microsoft сообщила о повреждении международных подводных кабелей в Красном море

    Другие страны
    07 сентября, 2025
    • 01:49
    Microsoft сообщила о повреждении международных подводных кабелей в Красном море

    Пользователи облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами в работе сервиса из-за повреждения нескольких международных подводных кабелей в Красном море.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Microsoft.

    "Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море", - отмечается в заявлении.

    Американская технологическая корпорация предупредила, что на восстановление кабелей потребуется время. Что стало причиной повреждений, не уточняется.

    Как отмечает агентство Bloomberg, Красное море - критически важный телекоммуникационный маршрут, соединяющий Европу с Африкой и Азией. Издание предупреждает, что ремонт подводных кабелей может оказаться непростой задачей ввиду продолжающихся атак йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" на суда в Красном море. 

