Microsoft сообщила о повреждении международных подводных кабелей в Красном море

Пользователи облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами в работе сервиса из-за повреждения нескольких международных подводных кабелей в Красном море.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Microsoft.

"Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море", - отмечается в заявлении.

Американская технологическая корпорация предупредила, что на восстановление кабелей потребуется время. Что стало причиной повреждений, не уточняется.

Как отмечает агентство Bloomberg, Красное море - критически важный телекоммуникационный маршрут, соединяющий Европу с Африкой и Азией. Издание предупреждает, что ремонт подводных кабелей может оказаться непростой задачей ввиду продолжающихся атак йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" на суда в Красном море.