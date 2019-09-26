​Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Тайип Эрдоган провели первую личную встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и договорились улучшить отношения двух стран, в частности, возобновить работу Высшего совета сотрудничества, передает Report.

"У нас была откровенная дискуссия с президентом Эрдоганом по всем основным вопросам, от иммиграции до кипрской проблемы и двусторонних вопросов. Мы договорились работать вместе, чтобы создать лучший климат на благо наших народов и стабильности в регионе", - написал Мицотакис в своём аккаунте в Twitter.

Встреча двух лидеров, в которой участвовали и делегации, длилась около 50 минут и, как сообщили источники в греческом правительстве, прошла "в хорошей атмосфере со многими личными обращениями двух лидеров", сообщило Афинское агентство новостей АМНА.