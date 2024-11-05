О нас

Michelin планирует закрыть два завода во Франции в 2025 году

Michelin планирует закрыть два завода во Франции в 2025 году Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, объявила о намерении закрыть два завода во Франции не позднее начала 2026 года.
Другие страны
5 ноября 2024 г. 15:24
Michelin планирует закрыть два завода во Франции в 2025 году

Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, объявила о намерении закрыть два завода во Франции не позднее начала 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Michelin.

"Предприятия, которые расположены в городах Шоле и Ванн, уже несколько лет сталкиваются с серьезными экономическими трудностями. Несмотря на принимавшиеся компанией меры, жизнеспособность заводов не удалось сохранить. На оба завода серьезно повлияла структурная трансформация рынков шин для легковых автомобилей и грузовиков и ухудшение конкурентоспособности в Европе, в частности из-за инфляции и повышения стоимости энергоносителей, - сообщается в пресс-релизе.

Компания отмечает, что такое решение было принято в качестве крайней меры после того, как были "проанализированы и оценены все альтернативные варианты и сценарии".

В последние годы на европейском рынке сформировалась тенденция к повышению интереса покупателей к более дешевым шинам, в основном, из Азии, что нанесло удар по премиальному сегменту европейских производителей. Эта ситуация привела к структурному переизбытку производственных мощностей на некоторых заводах Michelin.

Численность сотрудников двух предприятий превышает 1,25 тыс. человек.

Производство на заводах приостановлено до 11 ноября для того, чтобы по итогам переговоров руководства и профсоюзов каждому работнику были предложены индивидуальные условия поддержки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Michelin to shut down two factories in France by 2025

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
2 ноября 2024 г. 18:51
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Генсек Омуралиев: ОТГ намерена продвигать зеленые финансы в рамках Тюркского зеленого видения
Генсек Омуралиев: ОТГ намерена продвигать "зеленые финансы" в рамках Тюркского зеленого видения
4 ноября 2024 г. 13:44
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
2 ноября 2024 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi